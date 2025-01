Era incaricato di trasportare le persone disabili dalle loro abitazioni sino a scuola o nei centri diurni, ma in almeno due casi ha abusato di due giovani in condizioni di inferiorità psichica e fisica, una delle quali minorenne. Per questo un volontario di 68 anni è finito in carcere a Prato: l’uomo è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari con l’accusa di violenza sessuale e su richiesta della procura dopo le indagini degli investigatori della Squadra mobile e della polizia municipale.

A svelare gli abusi le fototrappole installate per combattere l’abbandono dei rifiuti in strada. L’indagato, in servizio da tempo presso un’associazione di volontario di Prato, è stato ripreso durante gli abusi. Due gli episodi di violenza sessuale al centro dell’inchiesta, documentati, secondo quanto appreso, dalle telecamere installate sul territorio comunale. Uno sarebbe avvenuto il 28 novembre scorso, l’altro pochi giorni dopo, il 5 dicembre, entrambi in strade molto appartate.

Catturate dalle fototrappole, le immagini degli abusi hanno allertato la polizia municipale di Prato, che ha subito informato la Procura della vicenda. Entrambi i video sono stati acquisiti e fanno parte del fascicolo di indagine della Procura. Il riscontro effettuato con i racconti delle due giovani ha restituito la dimensione del fenomeno. Ordinanza poi disposta dal giudice per indagini preliminari ed eseguita sabato scorso dopo che il 68enne era stato raggiunto da un avviso di garanzia e perquisito. Il 68enne è incensurato e non sembra che alcuno avesse mai sospettato di lui. Domani, difeso dall’avvocato d’ufficio Viola Assirelli, dovrà comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Intanto l’indagine va avanti per verificare eventuali altri episodi di violenza alle due giovani o l’esistenza di altre vittime.