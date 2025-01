La puzza di gas, la segnalazione, poi il boato. Un’esplosione talmente potente da sventrare un’intera palazzina. L’unità di crisi è al lavoro a Catania per soccorrere i feriti nella deflagrazione avvertita anche a lunga distanza, mentre sul posto erano intervenute due squadre dell’azienda del gas per ricercare una perdita nella rete cittadina, tanto che la strada era già stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale: “Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Squadre di ricerca e soccorso Usar e cinofili”, hanno comunicato.

Sono una decina i feriti, alcuni di loro anche in condizioni gravi. Nella zona c’è stato un secondo boato e continuano a saltare i tombini dalle strade per la pressione. “C’è la notizia di persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie su eventuali vittime. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c’erano molte persone dentro”, ha commentato il sindaco Enrico Trantino a Rainews24.

Tra i feriti ci sono due vigili del fuoco che sono stati sbalzati dall’onda d’urto, ma sono stati medicati e non hanno avuto necessità di andare in ospedale. Una persona, invece, è grave ed è stata ricoverata al Trauma Center, in codice rosso, all’ospedale Cannizzaro: è un 66enne con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa. Nella stessa struttura si trova anche una donna di 51 anni investita dall’onda d’urto, ma non è grave. Tra i feriti anche due tecnici del gas e due operatori del 118 della sede di San Giovanni Galermo, struttura che si trova vicino al luogo dell’esplosione.

L’unità di crisi sta organizzando, con il Comune, la Protezione civile e le associazioni di volontariato, l’evacuazione di almeno 150 persone dalla zona. Il numero è al momento provvisorio e potrebbe aumentare. Sarà il Comune a scegliere il sito dove ospitarle, probabilmente al Palasport di piazza Spedini.