E’ stato espulso dopo soli 10 secondi in Ascoli-Milan Futuro, partita valida per il girone B della Serie C. E’ quanto accaduto a Antonio Gala, giocatore rossonero sceso sul terreno di gioco al minuto 82 e cacciato senza nemmeno aver toccato il pallone: una gomitata a un avversario gli è costata carissima.

Allo stadio Del Duca, la formazione di Daniele Bonera (in cui gioca il figlio di Zlatan Ibrahimovic) era in vantaggio per 2-1 quando l’allenatore rossonero ha optato per un doppio cambio: sono entrati Gala e Magni, mentre in panchina sono stati richiamati D’Alessio e Sandri. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo una manciata di secondi: la reazione del centrocampista ha obbligato i rossoneri a giocare in inferiorità numerica, con il risultato di essere prontamente puniti dall’Ascoli che ha trovato il gol del pareggio. Gala è stato espulso perché ha colpito con una gomitata un avversario pochi secondi dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. L’episodio non è passato inosservato all’arbitro Mirabella di Napoli che non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso. Di fatto, Antonio Gala non ha mai toccato la palla dal momento in cui si è alzato dalla panchina per entrare in campo. E la sua ingenuità è stata determinante in negativo per i rossoneri che si sono fatti riprendere dall’Ascoli: la gara è terminata 2-2.