Lorenzo Sonego mette anche la sua firma nella doppietta italiana nella notte australiana. Dopo la vittoria di Jannik Sinner che si è garantito l’accesso ai quarti degli Australian Open battendo 3 set a 1 il danese Holger Rune, anche il tennista torinese lo ha seguito sconfiggendo, anche lui 3 set a 1, l’americano Learner Tien.

Sui campi in cemento di Melbourne, il numero 55 al mondo fa registrare un solo passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto, il match è un suo monologo che domina la scena con 58 colpi vincenti, quasi il triplo rispetto al bottino dell’avversario (21), e 20 ace. Tien cerca di tenere testa per un’ora e mezza, ma poi deve cedere sotto i colpi dell’italiano, molto ispirato: Sonego gioca sul velluto, trionfa e per la prima volta in carriera può sognare la semifinale di un torneo dello Slam. Adesso si siederà davanti alla tv per capire chi sarà il suo prossimo avversario nella sfida tra il francese Gael Monfils e l’americano Ben Shelton.