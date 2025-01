La sensazione è che adesso si stia davvero creando un asse, quello che lega l’Inghilterra all’Italia. Con più squadre protagoniste: Manchester City e Juventus soprattutto; Milan e Newcastle sullo sfondo. Perché come spesso capita il calciomercato diventa un domino, e occorre districare la matassa per capire meglio ogni mossa. Si parte quindi da Walker, che con la Juventus non ha a che fare, ma col City sì: l’esterno dei citizens è a un passo dal trasferimento al Milan. Può giocare sulla fascia, che è il suo ruolo naturale, o al centro, dove al momento ha spazio Tomori. Che però piace tantissimo a Thiago Motta.

Il difensore è il primo obiettivo dei bianconeri, che sono disposti a investire una cifra importante per l’acquisto a titolo definitivo, anche più di 25 milioni di euro. Ma non è facile riuscirci, perché per Conceiçao il giocatore è importante e in un momento delicato come questo per i rossoneri non sarebbe proprio la mossa migliore. Nemmeno davanti ai tifosi. Per questo i bianconeri hanno cominciato ad allacciare i rapporti con il Newcastle per Llyod Kelly, difensore arrivato a zero dal Bournemouth la scorsa estate ma che non sta trovando abbastanza spazio. Dal bianconero della Premier a quello della Serie A, il salto sarebbe stimolante, anche perché finora ha giocato poco: 13 partite tra tutte le competizioni, per 593’ complessivi. A Giuntoli però piace già dai tempi del Napoli e i contatti ci sono: costa meno di Tomori (si può fare a circa 16 milioni di euro) e ha comunque una buona esperienza alle spalle.

Ma con un mercato con spese superiori ai 100 milioni di euro in estate, come può la Juventus permettersi altre spese importanti a gennaio? Ed è qui il nocciolo della questione, il centro di ogni discorso: c’entra il Manchester City, che ha bisogno assoluto di rinforzi. E dopo aver già speso oltre 100 milioni per Khusanov e Marmoush (oltre al rinnovo fino al 2034, durata incredibile, per Haaland) guarda ai bianconeri per rinforzarsi ancora. Il nome fino a poche ore fa era solo quello di Cambiaso, su cui l’interesse è concreto: non è ancora stata formulata un’offerta ufficiale, ma per l’esterno il City è pronto a offrire 60 milioni di euro. La Juve, al momento, ne chiede 80, quotazione fuori mercato per un’offerta che sarebbe irrinunciabile. Come a dire: “Ci proviamo”. Ma già prima della gara proprio contro il Milan, Giuntoli stesso era stato chiaro: “Se arriverà un’offerta, la valuteremo”.

Cambiaso è importantissimo per Motta, ma non incedibile. E soprattutto, si scriveva, non è più l’unico nome. Se il City guarda al bianconero per la fascia, per il centrocampo osserva con grande attenzione le prestazioni di Douglas Luiz. Il brasiliano, per cui la Juve ha speso oltre 50 milioni di euro (inserendo però, come parziali contropartite, i cartellini di Iling Jr e Barrenechea), sta deludendo. Gioca poco, incide anche meno. Il suo allenatore ci crede ancora, ma se dovesse arrivare la giusta proposta, soprattutto dalla Premier – dove Luiz ha fatto molto bene con l’Aston Villa – allora un addio non sarebbe da escludere. L’interessamento c’è, anche se molto meno forte rispetto a quello per Cambiaso; l’offerta no. La Juve però la valuterebbe solo se fosse come minimo di prestito per obbligo di riscatto, per rientrare subito dell’investimento e valutare nuove possibilità. In due settimane, molte cose possono cambiare: l’Inghilterra è diventata una frontiera da monitorare molto bene. In entrata e in uscita.