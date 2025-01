Poche ore prima di lasciare la Casa Bianca, Joe Biden ha concesso la grazia postuma al giamaicano Marcus Garvey, attivista nero e figura centrale del movimento rastafariano morto nel 1940. Garvey è stato un precursore del panafricanismo, che si batteva in particolare per il ritorno dei discendenti degli schiavi neri in Africa.

Tra i primi attivisti per i diritti civili ricordato da Martin Luther King Jr., Marcus Garvey fu condannato per frode postale e imprigionato negli Stati Uniti negli anni ’20, prima che la sua condanna venisse commutata dal presidente Calvin Coolidge e rimpatriato in Giamaica. “Attivisti e legislatori sottolineano l’ingiustizia della sua condanna penale”, ha affermato la Casa Bianca in una dichiarazione sul profeta del rastafarianesimo, un movimento che è allo stesso tempo religione, filosofia e stile di vita, ed è stato poi reso popolare in tutto il mondo dal successo di Bob Marley.

Oggi Biden ha graziato anche altre quattro persone, tra cui un attivista contro la violenza armata e un funzionario eletto della Virginia. All’inizio di dicembre, il presidente uscente aveva graziato il figlio Hunter Biden, in attesa di condanna per due casi di possesso illegale di arma da fuoco e frode fiscale.