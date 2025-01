L’operazione non è a rischio, ma i tifosi della Juventus dovranno attendere qualche giorno in più per vedere Kolo Muani vestire la maglia bianconera. Questioni tecniche, non economiche. Questioni che, è bene specificarlo subito, non sembrano mettere al momento in discussione il suo passaggio a Torino. I fatti: l’attaccante francese è arrivato in città nella sera di mercoledì 15 gennaio e giovedì 16 ha passato il giorno alla Continassa per le visite mediche di rito e incontrare il suo nuovo allenatore e i suoi nuovi compagni. Normale routine del nuovo arrivato, insomma. Ma l’ufficialità, attesa per la mattina di venerdì 17, non è arrivata, e aveva subito fatto alimentare qualche dubbio, o insinuare qualche sospetto.

Cosa dice la norma sui prestiti

Nulla di tutto ciò, ma un problema tecnico da risolvere c’è e fa capo direttamente al Psg. La norma prevede infatti che durante una stagione un club non possa avere più di sei giocatori in prestito: è stata stabilita proprio per quelle squadre come i francesi (o gli inglesi, vedi la rosa extra large del Chelsea) che fanno incetta di giocatori senza poi dare loro un reale spazio. Drogando di fatto il mercato. Al momento il Paris ha tutti gli slot occupati: Kolo Muani sarebbe il settimo. Occorre dunque liberare un posto che può avvenire in tre modi: risoluzione contrattuale ex abrupto, prestito interrotto in anticipo, acquisto da parte della squadra dove attualmente si trova il giocatore prestato.

Tutti i documenti erano stati firmati correttamente, ma il tms – la procedura informatizzata per chiudere i trasferimenti internazionali – non andava a buon fine proprio per questo motivo. Da Parigi hanno subito tranquillizzato la Juventus: i francesi stanno cercando di riportare indietro Lucas Lavallée, portiere 21enne ora all’Aubagne in Serie C transalpina. Entro il 21 gennaio, comunque, vorranno risolvere la situazione, con buona pace di Thiago Motta che si ritrova costretto a rinunciare all’attaccante per la partita contro il Milan, l’altra squadra che, curiosamente, lo aveva cercato proprio in queste settimane. Questione di giorni, se non di ore. Poi, l’avventura di Kolo Muani in bianconero potrà davvero cominciare.