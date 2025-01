Sono stati giudicati colpevoli dalla Corte di Petushki, nella regione di Vladimir, a 115 chilometri ad est di Mosca, dove il loro assistito Alexei Navalny era stato rinchiuso per un periodo prima di essere trasferito nella colonia penale artica dove è deceduto. Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin, tre ex avvocati dell’oppositore russo morto lo scorso anno in una colonia penale artica, sono stati condannati a pene dai cinque anni e mezzo ai tre anni e mezzo di reclusione per aver fatto parte di un’organizzazione “estremista”. La notizia viene riportata dall’ong Ovd-Info, specializzata nell’assistenza legale agli oppositori. Kobzev è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione, Liptser a cinque anni e Sergunin a tre anni e mezzo. I tre legali, arrestati nell’ottobre del 2023, erano accusati di avere fatto uscire dal carcere in cui era rinchiuso Navalny e avere fatto pubblicare i messaggi in cui l’oppositore continuava ad attaccare il presidente Vladimir Putin e l’intervento armato russo in Ucraina. Lo stesso Navalny, morto il 16 febbraio 2024 mentre scontava una condanna a 19 anni di reclusione per “estremismo”, aveva stigmatizzato l’arresto dei tre avvocati giudicandolo “scandaloso” e definendolo un ulteriore tentativo di tenerlo isolato in prigione. La sentenza è stata emessa dalla