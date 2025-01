Il calciomercato dà, il calciomercato toglie. Ma a quale prezzo? Se ti chiami Manchester City la domanda non sarà mai “quanto spenderò”, piuttosto “quando sarà il prossimo acquisto”. Con l’ormai imminente arrivo del talento egiziano Omar Marmoush dall’Eintracht Francoforte, e il rinnovo ufficiale fino al 2034 di Haaland, i Citizens preparano l’assalto ad Andrea Cambiaso della Juventus. Sul piatto 60/65 milioni di euro per l’esterno italiano: i bianconeri ne chiedono almeno 80. Una cosa è certa: per Giuntoli e la società si tratta di un’offerta alla quale è complicato dire di no, per certi versi irrinunciabile. Allo stesso tempo, è lecito domandarsi se e dove sia possibile trovare sul mercato un calciatore con le sue caratteristiche in questo momento. Così, la Juventus è di fronte a un bivio: vendere un giocatore difficilmente rimpiazzabile o reinvestire la ricca offerta degli inglesi?

Cambiaso, il terzino atipico

Da rivelazione a punto fermo. Tifava la Juventus e sognava di indossare la maglia dei bianconeri: non solo lo ha fatto, ma è anche diventato capitano. La crescita esponenziale di Cambiaso è stata una tra le cose più belle accadute al calcio italiano negli ultimi anni: dalla Serie D con l’Albissola alla Champions League in soli 6 anni. Calciatore moderno per stile di gioco e pensiero. Non il classico terzino che si limita al compitino correndo avanti e indietro sulla fascia. Taglia il campo, si inserisce, imposta e fa salire la squadra con le sue percussioni: per qualità tecniche, non sarebbe poi così strano vederlo a centrocampo. L’altra faccia della medaglia è una fase difensiva non eccelsa e alcuni errori che hanno tradito la Juventus (facendole “perdere” per strada 4 punti contro Lecce e Fiorentina) e sé stesso. Poi, l’infortunio e ora le voci insistenti di mercato. In Europa, però, giocatori così sono rari: viene da pensare a Di Marco o ai vari Hakimi e Cancelo nei loro anni migliori. Se con 80 milioni puoi pensare di rifarti buona parte della difesa (che poi è quello che serve ai bianconeri) è anche vero che privarsi di un calciatore con queste caratteristiche (e con questa importanza in un contesto in pieno rinnovamento) vorrebbe dire, almeno sulla carta, indebolirsi.

L’italiano più costoso di sempre

Gli italiani e l’Inghilterra: i migliori finiscono sempre in Premier League. Prima Tonali, poi Calafori: ora, anche Cambiaso potrebbe essere accomunato dallo stesso destino. Se la trattativa dovesse sbloccarsi, l’esterno bianconero diventerebbe il calciatore italiano più costoso di sempre spodestando l’ex centrocampista rossonero. Per il City, di certo non una spesa folle. Ma ordinaria, e per certi versi necessaria vedendo la stagione sorprendentemente al di sotto delle aspettative. Anche per uno che non segna e fa vincere i campionati per il numero di gol. Follia per chiunque pensare di spendere così tanto a gennaio per un difensore, non per la squadra di Guardiola. Un simile dejà vu l’aveva vissuto il Milan proprio con Tonali nell’estate 2023: impossibile rifiutare 60 milioni se il Newcastle bussa alla tua porta. Ma reinvestirli in giocatori con caratteristiche simili è complicato: non è un caso se ancora oggi, i rossoneri non hanno trovato un vero e proprio sostituto di uno dei pilastri dell’ultimo scudetto.

Più che essere stuzzicante, l’interesse dei Citizens è una vera e propria opportunità per le casse bianconere. Un po’ meno, considerando il valore e l’importanza del calciatore. Così, Thiago Motta potrebbe anche fare a meno di Cambiaso. Tradotto: nessuno è incedibile. Ma il mondo Juventus, forse, non sarebbe davvero pronto a dire addio a un calciatore “diverso dagli altri”.