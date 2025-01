Il portiere titolare dell’Udinese, Maduka Okoye, è sotto inchiesta per un caso di calcioscommesse. Lo riporta Il Messaggero Veneto, racconta di un’indagine della procura di Udine su una serie di puntate anomale durante un match tra i bianconeri e la Lazio dello scorso campionato di Serie A. Oltre al 25enne Okoye, è indagato anche Diego Giordano, imprenditore 40enne e titolare di una pizzeria a Udine. Per entrambi l’accusa è di truffa.

L’inchiesta nasce da una segnalazione di Sisal: un flusso anomalo di scommesse sull’ammonizione del portiere Okoye durante Lazio-Udinese, gara dell’11 marzo 2024 vinta dai friulani per 2 a 1. L’estremo difensore ricevette il cartellino giallo al 19esimo del secondo tempo per perdita tempo. Un comportamento normale per il portiere di una squadra in vantaggio, specialmente se si tratta dell’Udinese che all’Olimpico contro i biancocelesti parte sfavorita. Secondo l’algoritmo di Sisal, però, su quell’ammonizione sono arrivate troppe puntate. Così è scattata l’inchiesta, che – stando a quanto riporta Il Messaggero Veneto – ha ricostruito i rapporti tra Okoye e l’imprenditore Giordano. Sono state effettuate perquisizioni e verifiche sui cellulari, alla ricerca delle prove di un eventuale accordo e di una possibile rete di contatti.

“Il mio cliente è sereno, al momento opportuno forniremo tutti i chiarimenti del caso. La questione è piuttosto delicata”, ha dichiarato l’avvocato Maurizio Conti, legale di Okoye, al Messaggero Veneto. “Il fatto contestato è totalmente insussistente”, ha invece dichiarato il difensore di Giordano, Vincenzo Cinque. L’inchiesta però potrebbe riservare altri sviluppi. Nel frattempo l’Udinese resta alla finestra, in attesa che vengano chiariti i contorni di questa vicenda. Se le accuse venissero confermate, Okoye rischia una pesante squalifica in ambito sportivo, non inferiore ai 4 anni. Il portiere non gioca dallo scorso primo dicembre (contro il Genoa): da oltre un mese è indisponibile per una lesione al polso, che lo ha costretto all’operazione.