Obiettivo ottavi di finale. Sabato 18 gennaio a Melbourne l’Italia del tennis schiera il suo poker: quattro azzurri in campo agli Australian Open, tutti con la possibilità di una vittoria che significherebbe arrivare alla seconda settimana del primo Slam del 2025. C’è ovviamente Jannik Sinner, favorito contro l’americano Marcos Giron. C’è Jasmine Paolini, che affronta l’ucraina Elina Svitolina. E i due Lorenzo: Sonego sfida l’ungherese Fabian Marozsan, mentre Musetti è atteso nel match sulla carta più ostico, contro lo statunitense Ben Shelton.

Sinner-Giron, Paolini-Svitolina, Musetti-Shelton, Sonego-Marozsan: le sfide di sabato

C’è quindi un’Italia-Stati Uniti, sfida nella sfida a Melbourne. Sinner ha faticato per un set contro Schoolkate, nulla di drammatico: contro Giron, tennista ormai esperto e numero 41 al mondo, dovrà fare una partita attenta. L’americano ha battuto Etcheverry al quinto, sta bene. Nell’unico precedente Sinner ha vinto in due set, il primo al tie-break (Shanghai 2024). Musetti invece parte sulla carta sfavorito contro il coetaneo Shelton, numero 20 al mondo e molto a suo agio sul cemento veloce australiano. Attenzione però: nei due precedenti ha sempre vinto il toscano, sia sull’erba nel 2023 che sul cemento di Miami quasi un anno fa. Restano in campo maschile, c’è la grande occasione per Sonego: affronta Marozsan, numero 59 al mondo. Il primo incontro tra i due, che vale un ottavo di finale contro il vincitore del match tra Moutet e Tien. Per Paolini invece il tabellone non è stato molto clemente: l’ucraina Svitolina, oggi numero 27 al mondo, è stata anche numero 3 e a Melbourne è arrivato due volte ai quarti. Certo, oggi non è più quella giocatrice.

Quando giocano Sinner, Paolini, Musetti e Sonego | Orari italiani

Sonego-Marozsan – Terzo incontro sul campo 3 – Non prima delle ore 4 di notte

Musetti-Shelton – Terzo incontro sulla John Cain Arena – Alle ore 7

Sinner-Giron – Sessione serale sulla Rod Laver Arena – Alle ore 9

Paolini-Svitolina – Sessione serale sulla Margaret Court Arena – Alle ore 9

Dove vedere gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.