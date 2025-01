Grandi cambiamenti in casa Aprilia. Dopo Aleix Espargaro (ritiratosi per diventare ambassador della Lidl-Trek.) e Vinales (passato alla Ktm) spazio al campione del mondo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. La scuderia ha anche una nuova guida tecnica: Fabiano Sterlacchini ha preso il posto di Romano Albesiano. Martin ha scelto il numero 1 e ha una grandissima sfida davanti a sé: nella storia del Motomondiale solo 7 piloti sono riusciti a vincere all’esordio dopo aver cambiato team. Chissà se Martinator riuscirà nell’impresa. In attesa dell’avvio della nuova stagione in programma il 28 febbraio in Thailandia, Aprilia ha sfoggiato la nuova moto su cui sfrecceranno i due piloti presso gli studi Sky di Milano.

“Non vedo l’ora di vedere questa nuova coppia in pista, è il team più forte che abbiamo mai avuto in MotoGP e abbiamo anche il campione del mondo in carica. Non vedo l’ora”, ha dichiarato Max Biaggi, ambassador del team. “Di Martin mi piace lo spirito che mostra in corsa, è un pilota costante e motivato, mi auguro possa ripetersi con noi”. Il nuovo direttore tecnico Sterlacchini ha poi parlato del lavoro che ha cominciato a svolgere: “Nella competizione bisogna sviluppare ogni aspetto, in questa prima parte ci siamo concentrati su motore e aerodinamica. Stiamo lavorando anche sull‘elettronica, vogliamo migliorare la moto globalmente”. Anche il CEO Massimo Rivola si è detto entusiasta in vista della nuova stagione: “Non vedo l’ora di arrivare a Sepang per vedere la nostra nuova coppia di piloti. Abbiamo cambiato tanto, anche con Sterlacchini abbiamo intrapreso una nuova sfida. Non è sufficiente quanto fatto, il nostro obiettivo è vincere e dobbiamo spingere al massimo per raggiungerlo”.

C’è grande attesa dunque per vedere in pista il campione del mondo Jorge Martin con l’Aprilia: “La tuta è fantastica, sono carico e non vedo l’ora di guidare la moto. Per me la visita a Noale è stata incredibile. Essere stato lì è stato come il primo giorno di scuola, è stata una visita fantastica e mi sento già parte della famiglia. Il potenziale è altissimo, vedremo che riusciremo a fare”. Sulla scelta del numero, lo spagnolo non è mai stato titubante: “Ho messo il numero 1 ovunque, non ho mai avuto alcun dubbio su quale numero mettere perché ho lottato tutta la mia vita per raggiungerlo. Nel numero 1 ho inserito anche l’89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali”. Infine, sul rapporto con Bezzecchi il campione del mondo si è detto “contento di avere Marco nel box” nonostante la lotta nel 2018 per il mondiale Moto3 abbia creato qualche frizione tra i due: “Però ora va tutto bene. Gli auguro il meglio perché vorrebbe dire che le cose sono positive anche per me”. Poco prima della presentazione ufficiale, Martin ha pubblicato una storia su Instagram in cui avvisava i fan che “oggi inizia una nuova era”.