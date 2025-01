“Volevo dire che Dazn non funziona e che sta giocando la mia squadra del cuore e che non posso vederla e che i soldi io glieli ho dati tutti e che è un’ingiustizia“. Con questo sfogo pubblicato su X il noto conduttore tv Nicola Savino ha dato voce alla rabbia di tantissimi tifosi per l’ennesimo flop di Dazn. Mercoledì sera, durante il primo tempo di Inter-Bologna, gara di Serie A, molti utenti hanno segnalato problemi e disservizi. Ad alcuni utenti, compreso Savino, è apparsa la classica rotellina che gira all’infinito. E poi il solito avvertimento: “Siamo spiacenti si è verificato un problema con il video. Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto”.

Il problema è ormai noto. Dazn trasmette tutte le partite di Serie A e per questo chiede un conto salato ai tifosi di calcio, con abbonamenti che vanno dai 359 ai 600 euro all’anno. Un concetto riassunto da Savino in una storia Instagram, che il conduttore tv ha poi cancellato: “Non puoi chiedere 400 euro e questa ca**o di rotella che gira, non è accettabile”. Savino ha spiegato di aver cancellato il suo sfogo su Instagram perché “è un luogo comune parlare male di Dazn”. Un luogo comune che però nasconde un fondo di verità: la piattaforma ha risolto parte dei suoi problemi, ma ogni tanto continua a riscontrare qualche disservizio. E non è accettabile per un broadcaster che trasmette tutti i match del massimo campionato di calcio italiano.