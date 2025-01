Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain, ha parlato pubblicamente per la prima volta delle accuse di stupro mosse contro di lui nel febbraio 2023. In un’intervista sul canale YouTube di Anas Bukhash, il calciatore marocchino ex Inter ha dichiarato: “Sarò onesto su questo argomento, questa è la prima volta che ne parlo pubblicamente con qualcuno. Da quando è successo due anni fa, non ne ho mai parlato perché ho lasciato che lo facesse al posto mio Fanny Colin (sua legale)”. Hakimi ha spiegato di avere imparata una importante lezione da questa vicenda, auspicando che presto la giustizia chiuderà definitivamente il caso.

Ma di che cosa si parla? Nel febbraio 2023 una donna allora 23enne ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita e abusata da Hakimi all’interno della sua casa. Secondo quanto riportava Le Parisien, la 23enne non ha voluto sporgere denuncia, ma la procura di Créteil ha preso in carico il caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre, poiché i fatti si sono svolti a Boulogne-Billancourt. La giovane sarebbe poi riuscita a liberarsi e a fuggire, facendosi venire a prendere da un amico. Il mese dopo, gli inquirenti della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine hanno ascoltato le parole di Hakimi, il quale è stato poi incriminato da un giudice istruttore e posto in libertà vigilata. “Le accuse sono false. È sereno ed è a disposizione della procura”, ha sostenuto allora il suo avvocato. Mentre il Psg è sempre rimasto al fianco del calciatore.

La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica, ma Hakimi ha scelto di mantenere un basso profilo fino a questa recente intervista, nella quale ha ribadito la sua innocenza e la determinazione a far emergere la verità attraverso le vie legali. L’ex terzino dell’Inter ha espresso fiducia nel sistema giudiziario: “Quando abbiamo affidato la questione alla giustizia, abbiamo capito che era solo un modo per ricattarmi: per questo abbiamo sporto denuncia e tutto sta andando bene. I tribunali hanno gestito la cosa abbastanza bene e tutto sarà risolto presto. Si saprà tutta la verità e potremo parlarne di più. Questa vicenda mi ha insegnato che non puoi fidarti di molte persone intorno a te”. Intanto Hakimi continua a essere una pedina fondamentale per il Psg sotto la guida di Luis Enrique: in questa stagione in campionato ha messo a referto 2 gol e 5 assist in 15 presenze in Ligue 1.