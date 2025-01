Non si fermano all’alt della polizia e, a bordo di uno scooter, tentano di fuggire dal posto di controllo ma si schiantano contro una vettura. È accaduto martedì sera a Vittoria, nel Ragusano, all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi. Il quindicenne alla guida dello scooter, sul quale viaggiava un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire al controllo, ma è finito contro un’auto in transito. Poco prima i due avevano lanciato per terra una pistola a salve.

Il ragazzo alla guida versa in condizioni gravi ed è in rianimazione: trasportato all’ospedale di Vittoria e poi al San Marco di Catania, ha un’emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all’avambraccio sinistro) e problemi polmonari. Il passeggero di 18 anni, invece, ha riportato la frattura a un femore. Entrambi i giovani sono del luogo.

Lo scooter è andato “a collidere autonomamente con altro veicolo privato, senza che tale evento fosse immediatamente riconducibile alla attività di inseguimento parte del personale della Volante”, precisa in una nota è la Procura di Ragusa, che ha ricostruito la dinamica dei fatti. Sul posto per un sopralluogo martedì è arrivato anche il sostituto procuratore Santo Fornasier. Fondamentali si sono rivelate le immagini dei sistemi di video sorveglianza, dalle quali “pacificamente emergeva la condotta posta in essere dai due giovani”, consentendo “altresì di documentare il momento in cui quest’ultimi andavano a collidere”.

Come ricostruisce la Procura, poco prima del violento impatto, a una distanza di circa 200 metri, i due giovani hanno lanciato una pistola per terra. Un gesto che ha indotto i poliziotti a sospendere l’inseguimento, spegnendo anche i dispositivi sonori, per recuperare l’arma risultata poi una pistola a salve, priva di tappo rosso con relativo caricatore vuoto, che riproduceva fedelmente una pistola semi-automatica come quella in uso alle forze dell’ordine. Dopo che gli agenti hanno arrestato la marcia del veicolo di servizio, per recuperare la pistola, spiega ancora la Procura di Ragusa, hanno udito il boato dello scontro, avvenuto poche centinaia di metri più avanti. I due giovani sono stati immediatamente soccorsi. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era privo di copertura assicurativa e il ragazzo senza patente.