“I ritardi che si registrano sulle diverse tipologie di collegamento ferroviario si attestano su percentuali in linea con quelle degli ultimi anni. Il tasso di puntualità è, infatti, del 74% per le Frecce, dell’82,6% per gli Intercity e dell’88,9% sui treni Regionali. Le ragioni dei ritardi sono riferite per circa il 34% all’affidabilità dell’infrastruttura e per circa il 25% al materiale rotabile. La restante quota trova origine in cause esterne al sistema ferroviario e nelle conseguenti ripercussioni sulla circolazione”. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che – in assenza di Salvini – è interveenuto durante il Question Time alla Camera per rispondere alle diverse domande sui ritardi e del caos sulla linea ferroviaria. “Non ci troviamo di fronte a problemi cronici – ha assiciurato – ma che vanno letti nel più ampio contesto di un sistema che ha visto intensificare significativamente gli interventi necessari alla manutenzione e al potenziamento della rete infrastrutturale e tecnologica, finanziati anche con risorse Pnrr”, ha aggiunto Ciriani