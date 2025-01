Carlos Alcaraz avanza senza problemi al terzo turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam sui campi in cemento di Melbourne Park. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del seeding, domina il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-4 in un’ora e 22 minuti. Fa più fatica il serbo Novak Djokovic, numero 7 del mondo e del tabellone, che supera il portoghese Jaime Faria, per 6-1, 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 in 3 ore di partita. Si ferma invece la corsa di Francesco Passaro all’Australian Open 2025. L’azzurro, numero 104 del mondo e arrivato al secondo turno dopo l’incredibile doppio ritiro di Fognini e Dimitrov, cede al francese Benjamin Bonzi, numero 64 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e 16 minuti.

Come sono andati i rivali di Sinner

Novak Djokovic continua a non giocare il suo miglior tennis in questo avvio di torneo. Il 24 volte campione Slam, 10 volte vincitore sul cemento di Melbourne, dopo aver perso un set all’esordio contro Nishesh Basavareddy ha sconfitto, sempre in quattro set, Jaime Faria. Il portoghese ha solo 21 anni ed è numero 125 al mondo: sulla carta doveva essere un match agevole per Djokovic, che invece ha perso il secondo set al tie-break. La partita si è disputata per due set e mezzo in condizioni normali prima della chiusura del tetto della Rod Laver Arena causa pioggia. Al terzo turno il serbo affronterà la testa di serie numero 27 del torneo Tomas Machac, che al quinto set ha battuto Reilly Opelka. Continua invece l’ottimo inizio di torneo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha confermato quanto di buono fatto vedere nel match di primo turno con Alexander Shevchenko, battendo agilmente Yoshihito Nishioka e staccando così il pass per il terzo turno dove si misurerà con il portoghese Nuno Borges.

Passaro saluta Melbourne

Nulla da fare invece per l’unico azzurro impegnato quest’oggi agli Australian Open: Francesco Passaro è stato eliminato dal francese Benjamin Bonzi: “Sono estremamente contento dell’esperienza fatta a Melbourne. Ero arrivato con l’idea di qualificarmi, non ci sono riuscito, ma il destino mi ha dato un’altra chance e io sono stato bravo a sfruttarla, e non è una cosa scontata. Oggi ho anche sperimentato per la prima volta una partita 3 su 5, mi sarebbe piaciuto provare il quinto set, sarebbe stata una esperienza nuova anche perché ho capito che mi piace”, ha dichiarato l’italiano al termine del match. Intanto Passaro si è guadagnato l’ingresso in Top 100 per la prima volta in carriera.