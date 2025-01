Stava parlando di donne e migranti, ma a un certo punto ha perso il controllo: “Se l’antipatia personale supera la questione politica, avete sbagliato lavoro. Tornate nei vostri quartieri a fare le casalinghe“. Con queste parole il ginecologo e consigliere comunale di +Europa e Radicali, Silvio Viale, ha fatto infuriare consigliere e consiglieri della Sala Rossa, durante la seduta del Comune di Torino di ieri. L’uscita di Viale ha provocato un terremoto politico, con accuse di sessismo da ogni angolo del Consiglio comunale. “È un’uscita inaccettabile – ha commentato la vicepresidente Ludovica Cioria del Pd – che come consigliere e consiglieri della Città di Torino rifiutiamo, condanniamo e per cui pretendiamo delle scuse pubbliche. Tentare di zittire le donne è una pratica ancora in voga, ed è gravissimo”.