L’Alpine si rese conto che Esteban Ocon aveva cominciato a chiacchierare con la Williams. Come? Il pilota venne beccato grazie al Gps che aveva a bordo della macchina aziendale e i suoi spostamenti vennero monitorati. Il capitolo del francese nella scuderia britannica si stava per chiudere e quell’episodio non fece altro che rafforzare l’idea di separarsi al termine della stagione.

Poco dopo, il pilota avrebbe firmato per la Haas (con la quale gareggerà nel Mondiale 2025 assieme a Oliver Bearman) chiudendo così un’avventura di cinque anni e senza che ci fossero rimpianti per il suo addio. Tutt’altro, fu la naturale conseguenza di rapporti ormai deteriorati: l’apice si raggiunse con l’incidente a Monaco con l’allora compagno di corse, Pierre Gasly. A Grove, quartier generale della Williams, Ocon si era recato per prendere le misure e adattare nella migliore maniera possibile l’abitacolo. Conferme a riguardo provennero anche dal Team Principal, James Vowles, che a proposito di quell’incontro dichiarò: “Volevo accertarmi se effettivamente ci stava in macchina oppure no. Lui, come Alex Albon, è un tipo alto”.

Ma esiste anche una collocazione temporale di quel momento: avvenne alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna e durò ben 5 ore. Il fatto di notare l’auto parcheggiata nella fabbrica della Williams fu particolare non di poco conto. Marcin Budkowski, ex direttore esecutivo di Alpine, ha ribadito a ViaPlay Polonia il retroscena di quell’episodio: “Si trovava a Enstone prima della tappa iridata di Silverstone e quando era lì guidava un’Alpine che gli era stata prestata come auto aziendale”. Dopo circa una settimana, la Haas ufficializzò l’ingaggio del pilota che firmò un accordo pluriennale a partire dal 2025.