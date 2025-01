Ben 10mila metri in più di dislivello rispetto a un anno fa e tante tappe mosse che promettono spettacolo. Il Giro d’Italia 2025 ha svelato il suo percorso nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sotto gli occhi attenti di Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Paolo Bettini e Fabian Cancellara. Campioni che hanno scritto la storia del ciclismo negli ultimi due decenni, ma che ormai sono spettatori. Tutti lo hanno definito un Giro duro in cui fin dall’avvio in Albania, da cui si partirà per la prima volta, bisognerà farsi trovare pronti. Chi mancavano, però, erano i futuri protagonisti della corsa rosa 2025. Tutti tranne Antonio Tiberi, l’unico dei papabili vincitori a seguire dal vivo la presentazione. Ma chi saranno i suoi avversari? E a chi si addice questo percorso con 52.500 metri di dislivello, lo sterrato e 42,3 km a cronometro?

I tre big assenti

Una cosa certa: neanche quest’anno ci sarà Jonas Vingegaard. Il danese non ha mai preso parte alla corsa rosa e la sua squadra, la Visma-Lease a Bike, ha annunciato che nel 2025 disputerà Tour de France e Vuelta di Spagna. Lo stesso vale per Remco Evenepoel, che dopo il brutto infortunio di dicembre ha puntato il Tour. Con ogni probabilità anche il campione uscente Tadej Pogacar non sarà al via. Insomma, i tre corridori attualmente più forti per le corse a tappe hanno già dato forfait.

Il favorito è Roglic

Chi invece parteciperà è Primoz Roglic, vincitore nel 2023. Lo sloveno è il favorito, visto il palmarès, le qualità a cronometro e l’attitudine per le salite brevi ed esplosive che spopolano in questa edizione 108. I suoi principali antagonisti dovrebbero essere i britannici Adam e Simon Yates, fresco del passaggio alla Visma, gli spagnoli Juan Ayuso e Mikel Landa, il colombiano Dani Martinez, secondo nel 2024, e l’azzurro Tiberi. Ancora in forse è la presenza dell’ecuadoregno Richard Carapaz, che proprio al Giro, nel 2019, esplose. Tra i nomi di peso farà il suo esordio Wout Van Aert, che potrebbe vestire la prima maglia rosa.

Il percorso e le tappe chiave

Si annuncia battaglia fin dall’inizio, visto che il trittico in Albania è tutt’altro che scontato. Il 9 maggio si partirà con una tappa scoppiettante: tre salite, di cui l’ultima a 12km dal traguardo. Il giorno dopo ci sarà la prima delle due cronometro: 13,7 km attorno a Tirana. Il primo dei tre arrivi in salita è fissato nella settima tappa, il 16 maggio, a Tagliacozzo. Domenica 18, invece, è prevista una piccola Strade Bianche con 30 km di sterrato divisi in 5 settori e arrivo a Siena in Piazza del Campo. La classifica generale, però, inizierà a definirsi nella 10ª tappa, la cronometro Lucca-Pisa di 28,6 km, in cui Roglic potrebbe guadagnare terreno. Ma lo snodo decisivo saranno le strade di Valle d’Aosta e Piemonte in cui i corridori transiteranno nella 19ª e 20ª tappa. Il 30 maggio ci sarà la Biella-Champoluc di 166km, ma con quattro salite e 4.950 metri di dislivello. Il giorno dopo, nella Verrès-Sestiere, tornerà il Colle delle Finestre, che nel 2018 vide Chris Froome ribaltare il Giro con un attacco a 80km dall’arrivo. Infine, il 1° giugno, il gran finale sarà per il terzo anno consecutivo a Roma, in una città eterna rinnovata per il Giubileo. Il percorso è molto duro e gestirsi al meglio conterà: è uno dei motivi per cui, in contumacia di Pogacar, Roglic pare l’uomo più indicato ad alzare di nuovo il Trofeo Senza Fine.

Le 21 tappe del Giro d’Italia 2025

1ª tappa DURAZZO-TIRANA 164 km – venerdì 9 maggio;

2ª tappa TIRANA-TIRANA, cronometro di 13,7 km – sabato 10 maggio;

3ª tappa VALONA-VALONA 160 km – domenica 11 maggio;

Riposo- lunedì 12 maggio;

4ª tappa ALBEROBELLO (Pietramadre)-LECCE 187 km – martedì 13 maggio;

5ª tappa CEGLIE MESSAPICA-MATERA 145 km – mercoledì 14 maggio;

6ª tappa POTENZA-NAPOLI 211 km – giovedì 15 maggio;

7ª tappa CASTEL DI SANGRO-TAGLIACOZZO 166 km – venerdì 16 maggio;

8ª tappa GIULIANOVA-CASTELRAIMONDO 193 km – sabato 17 maggio;

9ª tappa GUBBIO-SIENA 181 km – domenica 18 maggio;

Riposo – lunedì 19 maggio;

10ª tappa LUCCA-PISA, cronometro di 28,6 km – martedì 20 maggio;

11ª tappa VIAREGGIO-CASTELNOVO NE’ MONTI 185 km – mercoledì 21 maggio;

12ª tappa MODENA-VIADANA (Oglio-Po) 181 km – giovedì 22 maggio;

13ª tappa ROVIGO-VICENZA 186 km – venerdì 23 maggio;

14ª tappa TREVISO-NOVA GORICA/GORIZIA 186 km – sabato 24 maggio;

15ª tappa FIUME VENETO-ASIAGO 210 km – domenica 25 maggio;

Riposo – lunedì 26 maggio;

16ª tappa PIAZZOLA SUL BRENTA-SAN VALENTINO (Brentonico) 199 km – martedì 27 maggio;

17ª tappa SAN MICHELE ALL’ADIGE-BORMIO 154 km – mercoledì 28 maggio;

18ª tappa MORBEGNO-CESANO MADERNO 146 km – giovedì 29 maggio;

19ª tappa BIELLA-CHAMPOLUC 157 km – venerdì 30 maggio;

20ª tappa VERRÈS-SESTRIÈRE (Vialattea) 203 km – sabato 31 maggio;

21ª tappa ROMA-ROMA 141 km – domenica 1° giugno