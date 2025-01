“C’è un emergenza sicurezza nel nostro Paese” rispetto “alle manifestazioni violente dei gruppi di estrema sinistra”. “Aggressioni inaudite agli agenti delle forze dell’ordine che rendono un quadro apocalittico”. Queste le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri e del sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove. Per loro questo giustifica l’approvazione del disegno di legge sulla sicurezza. E spunta anche l’ipotesi di uno scudo penale per gli agenti delle forze dell’ordine. “E’ incredibile che alcuni facciano ostruzionismo, perché in realtà stanno dalla parte di chi semina violenza” aggiunge Gasparri che ne ha anche per “alcuni sindaci”, e per “l’atteggiamento della magistratura” e per Franco Gabrielli, ex numero uno delle Polizia. “La realtà è che questo disegno di legge è più di un anno che è in giro per le Aule parlamentari ed è diventato il provvedimento dove ogni ministro c’ha infilato quello che voleva infilarci, ci sono cose platealmente incostituzionali e non sanno come venirne a capo. L’emergenza così si crea nel modo interviene la destra, destra che ha strumentalizzato gli scontri di piazza per non chiedere la dinamica dei fatti di Corvetto” afferma invece Riccardo Magi, segretario di +Europa. Stefano Patuanelli, senatore 5 Stelle, critica il centrodestra: “Sono fuori dalla realtà. Un Paese in cui le bollette aumentano, e il taglio del cuneo fiscale ha effetti negativi su un’ampia fascia di popolazione e in cui la produzione industriale italiana è la peggiore d’Europa, quindi mi sembra evidente che non si rendano conto di quali siano i reali delle persone”.