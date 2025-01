Il trasferimento dell’attaccante svizzero del Milan Noah Okafor al Lipsia ha preso una piega inaspettata. Secondo quanto riportato da Philipp Hinze di Sky Sport DE, la formazione tedesca ha bloccato l’affare. Il motivo? I risultati dei test medici hanno stabilito che Okafor non poteva essere a disposizione nell’immediato. Tradotto: dalle visite è emerso che il calciatore non è ancora pronto a scendere in campo. Il Lipsia ha fiutato il pacco e ha deciso di rispedire Okafor in Italia: l’operazione con il Milan è ufficialmente saltata.

Nella serata di domenica 12 gennaio, l’affare tra rossoneri e i tedeschi si era sbloccato, con Okafor che sarebbe dovuto andare a giocare in Bundesliga in prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni. L’accordo, ora, è definitivamente bloccato e Okafor farà quindi ritorno a Milano. Il calciatore era pronto per cominciare la sua nuova avventura ma tornerà in Italia nemmeno 24 ore dopo aver salutato i tifosi del Milan.

Adesso resta da capire come cambieranno adesso i piani di mercato della squadra di Conceicao, soprattutto per quanto riguarda l’attacco: Rashford del Manchester United è il primo obiettivo. Sembrava una cosa impossibile fino a poche settimane fa, ma ora è diventata una possibilità concreta, a patto che gli inglesi contribuiscano a pagare parte del suo ingaggio. L’attaccante può fare da punta o da esterno, proprio come Okafor, ma il suo stipendio è altissimo: percepisce 14 milioni di euro netti.