Grazie all’aiuto di Animal Hope and Wellness, un uomo ha ritrovato il suo cucciolo perso durante gli incendi in California dopo 5 giorni di ricerche. Il video è stato pubblicato su Instagram, ottenendo molti apprezzamenti. “Il salvataggio di questa mattina è stato particolarmente toccante e sentito. L’uomo nel video stava cercando il suo cane da 5 giorni”, ha scritto l’associazione condividendo le immagini del momento in cui il padrone ritrova il cane. “Abbiamo preso la persona e l’abbiamo portata nella zona dell’incendio per cercare il cucciolo e siamo riusciti a riunirli”, scrive ancora l’associazione.