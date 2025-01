Il 21 gennaio in Australia inizierà la nuova stagione professionistica del ciclismo con il Tour Down Under. I corridori però, dovranno prestare attenzione a un dettaglio: in caso di vittoria dovranno tenere le mani sul manubrio. Una nuova sezione dell’articolo 2.12.007 del regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale (Uci) punisce infatti “l’atleta che rallenta durante uno sprint festeggiando nel gruppo o togliendo le mani dal manubrio”.

Dall’Uci sottolineano – anche se non ancora messo per iscritto nel protocollo — che “al momento, il divieto non riguarderà il vincitore, ma solo i compagni che lo celebreranno”. Ma non escludono che la sanzione possa in futuro coinvolgere il primo classificato, qualora al momento del traguardo non si trovi da solo: sarebbe la fine di un gesto iconico del ciclismo. Per i trasgressori, la punizione è severissima: retrocessione all’ultima posizione, cartellino giallo (due gialli valgono una settimana di squalifica) e perdita del 25% dei punti nel ranking.

Le braccia alzate dei ciclisti al traguardo finale sono un momento attesissimo dai tifosi e non si ricordano incidenti dovuti a questa storica celebrazione. Da inizio anno è in vigore il sistema di cartellini gialli e rossi in corsa (in precedenza utilizzato esclusivamente a fine gara, con alcune eccezioni come traini prolungati) per chi sgomita, taglia la strada, sale sul marciapiede nelle strettoie e, adesso, anche per chi esulta con le braccia al cielo. Una scelta che l’Uci difende in nome della “sicurezza“, ma senza portare prove a sostegno. Mentre vengono in mente decine di cadute – anche tragiche – dovuto ad ostacoli lungo il percorso, strade pericolose, eccessivo traffico di veicoli in gare e altre lacune che potrebbero essere sistemate dall’Unione ciclistica internazionale.