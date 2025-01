Gli Australian Open 2025 sono finalmente cominciati. A Melbourne, dopo la vittoria del numero uno al mondo Jannik Sinner contro il cileno Jarry, sono attesi diversi azzurri: da Jasmine Paolini a Matteo Berrettini, passando per la sfida tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. La numero 1 italiana ha un primo match sulla carta agevole contro la cinese Wei Sijia, attualmente numero 117 al mondo. Prima toccherà a Berrettini, atteso invece da una sfida ostica contro Cameron Norrie, numero 52 al mondo ma ex top 10. Sarà dura anche per Nardi contro Diallo e per Cobolli contro Etcheverry, attuale numero 38. Sonego invece sfida l’eterno Wawrinka, che a 39 anni cerca ancora gloria a Melbourne dove vinse il suo primo Slam nel lontano 2014.

Gli italiani in campo

Nel terzo giorno della competizione, esordirà Jasmine Paolini. La numero 4 al mondo farà il proprio debutto annuale agli Australian Open contro Wei Sijia sulla Margaret Court Arena nella mattinata italiana di martedì 14 gennaio (non prima delle ore 9). Nella notte (alle ore 1 italiane), la Kia Arena ospiterà invece il match tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie. Sullo stesso campo anche il derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi (non prima delle 03:50). L’incontro tra Luca Nardi e il canadese Gabriel Diallo sul campo 12 è in programma sempre all’una di notte. All’alba (non prima delle ore 5 italiane), sul campo 6 Lorenzo Sonego sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka (che gode di una wild-card), mentre più o meno alla stessa ora sul campo 7 Flavio Cobolli sarà impegnato contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Dove vedere gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.