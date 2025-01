Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la notizia riportata dal programma televisivo Fiesta sulla drammatica crisi personale di Roberto Carlos, alle prese con la sua seconda separazione, questa volta dalla fisioterapista Mariana Luccon, dalla quale ha avuto 2 dei suoi 11 figli. La leggenda del Real Madrid, dopo aver terminato la relazione che aveva con la donna dal 2009, secondo quanto riportato dalla trasmissione tv e da altri media spagnoli stava alloggiando a Valdebebas, il quartier generale dei Blancos. Ma il brasiliano ha pubblicato un tweet sul suo profilo X ufficiale in cui ha smentito la notizia.

“Negli ultimi giorni, sono venuto a conoscenza di storie false e dannose che circolano su di me e sulla mia famiglia”, ha subito annunciato l’ex calciatore. “Pur tenendo alla privacy, mi sento in dovere di affrontare le voci infondate sulla mia situazione abitativa. Queste storie inventate sono completamente false e sembrano progettate per generare click. Rimango in una residenza privata, supportato dai membri della mia famiglia”. Prima di concludere il messaggio, l’ex terzino brasiliano ha precisato che “il mio team legale sta esaminando queste affermazioni e intraprenderà le azioni appropriate. Chiedo privacy per quanto riguarda le questioni personali e ringrazio coloro che continuano a sostenermi in questo periodo”.