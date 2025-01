La storia incredibile del giorno arriva dalla Cina: un giocatore di basket della massima serie, Zhang Xingliang, è stato sospeso dopo aver fatto entrare la sua fidanzata nella sua stanza d’albergo dentro una valigia prima di un match.

Il fatto è venuto alla luce grazie alle immagini postate dalla stessa ragazza sul social network Weibo. Le foto sono state poi rimosse, ma ormai era troppo tardi: gli screen erano già ovunque. Anche il club del giocatore li ha notati. Il risultato? Una severa punizione per il cestista, costretto a saltare diverse gare. Ma cosa aveva in mente il 20enne? L’atleta voleva passare con la fidanzata la notte prima di una partita di campionato tra i suoi Guangzhou Loong Lions e i Qingdao Eagles. Zhang era disposto a tutto, persino a introdurla furtivamente nella sua stanza d’albergo nascondendola in una valigia.

“Recentemente il nostro giocatore Zhang Xingliang ha attirato una notevole attenzione pubblica per la sua gestione inappropriata di questioni personali. In seguito a discussioni tra la dirigenza e lo staff tecnico del club, a causa della sua violazione delle norme di gestione della prima squadra del club, Zhang sarà sospeso con effetto immediato dalle partite della prima squadra del club”, rende noto il club prima di annunciare il pentimento dello stesso cestista: “Zhang ha sinceramente capito che, in quanto giovane giocatore, deve attenersi a standard più elevati e si rammarica dell’impatto negativo causato dall’incidente”.