Mentre Giorgia Meloni in conferenza stampa tentava di chiudere le polemiche sulle trattative con Starlink spiegando che non è suo “costume utilizzare il pubblico per fare favori agli amici”, la regione Lombardia pubblicava il primo bando per portare internet via satellite nelle aree periferiche. La gara vedrà in prima linea proprio la SpaceX di Elon Musk, con la sua costellazione di oltre 6.800 satelliti operativi in orbita bassa.

Il bando di Aria, l’agenzia regionale per gli acquisti, vale 5 milioni più 1,5 milioni di costi gestionali e amministrativi. Punta a dotare le aree periferiche della Lombardia a bassa connettività di connessione internet satellitare da usare in modo complementare alla fibra. Due i lotti: il primo comprende le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza, il secondo quelle di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova. Le prestazioni contrattuali “avranno una durata massima di 24 mesi” e “le sole attività di fornitura, posa in opera e connettività avranno una durata di 4 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 4 mesi”. Il termine per la presentazione delle offerte è il 25 febbraio.

L’obiettivo è quello di sviluppare una rete mista: la connessione satellitare farà da dorsale e si dovrà integrare con la rete di accesso terrestre (usando la fibra ottica o i sistemi radio-FWA). Chi si aggiudicherà la gara avvierà una sperimentazione alla fine della quale la Regione e il Dipartimento per l’innovazione e la trasformazione digitale – che avevano preannunciato la pubblicazione della gara alla vigilia di Natale – valuteranno “fattibilità, costi e tempi di realizzazione, sostenibilità, nonché di misurare le prestazioni raggiungibili, nell’ottica di considerarne la futura applicazione su larga scala”.