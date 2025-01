“Pensavo di essere in Paradiso“. Usa una metafora abbastanza eloquente Felipe Sodinha per descrivere quel accadeva durante i festini di Ronaldhino a Milano. Erano gli anni in cui il talento brasiliano Pallone d’Oro 2005 deliziava San Siro con la maglia del Milan, ma si concedeva anche parecchi vizi e lussi. Mentre Sodinha, oggi 36enne, faticava a far esplodere la sua carriera in Italia, tra le avventure con le maglie di Modena, Bari e Brescia (tra le altre). Era genio e sregolatezza Sodinha: se il suo talento però non era paragonabile a quello di Ronaldinho, fuori dal campo i due trovarono subito un gran feeling. Lo ha raccontato lui stesso al podcast Centrocampo su Youtube, svelando diversi aneddoti sul suo primo incontro con l’idolo Ronaldinho a una delle tante feste a base di samba e alcol che hanno caratterizzato la vita dell’ex Barcellona.

“Entro nella casa, vedo 50 ragazze, pochissimi uomini, mi dico: ‘ma questo è il Paradiso?’. Poi dal bagno esce Ronaldinho e che mi dice: ‘Fa come se fossi a casa tua, lì c’è il bar, lì c’è la piscina‘. L’ho abbracciato“, ha svelato Sodinha. Che poi ha raccontato un particolare riguardante un calciatore che all’epoca giocava nel Milan: “Alla festa c’erano quattro o cinque calciatori famosi dei rossoneri. Con Ronaldinho ci siamo messi a suonare la samba, lui si è seduto accanto a me e abbiamo iniziato a bere whisky. Ero un po’ ubriaco, allora mi alzo e vado a fare un giro in questa casa enorme. Mi appoggio al muro e accendo la luce di una stanza piena di vini. Sorpresi per sbaglio un calciatore. C’era lì un biondo bellissimo, con una bionda e una mora che si baciavano. Io ho detto: ‘Sorry, sorry’. Poi penso: ‘No, non ci credo che era lui’. Si è capito chi è dai, ma non facciamo nomi”, ha concluso Sodinha. L’identità del calciatore non è stata svelata, anche se il coloro dei capelli è un indizio importante. Poi Sodinha ha raccontato che, prima di uscire tra le sei e le sette della mattina, si è inginocchiato e ha baciato i piedi di Ronaldinho, come se fosse una divinità.