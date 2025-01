“Non ritengo di dovermi difendere dal rappresentare un limite o un problema per la libertà di stampa e dunque per la democrazia. Il governo non vuole comprimere i diritti della stampa. E non è vero che non rispondo alle domande dei giornalisti. Nel 2024 ho risposto a 350 domande“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura della conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti. “La mia assenza nelle conferenze stampa? Il governo è fatto anche dai ministri, è giusto che siano presenti anche loro”.