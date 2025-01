I principali incendi a Los Angeles sono ancora “fuori controllo” e gli evacuati aumentano, mentre i vigili del fuoco annunciano che è impossibile sapere quante persone abbiano realmente perso la vita e che, con ogni probabilità, sono più dei 5 accertati finora. A due giorni dall’inizio dei roghi, la Città degli angeli rimane stretta nella morsa del fuoco. Al momento sono circa 180mila le persone sotto ordine di evacuazione, ha detto lo sceriffo della contea Robert Luna, e altre 200mila sono state avvertite che farebbero meglio a lasciare le proprie case. Luna ha detto anche che le autorità di aspettano un aumento delle vittime.

I due più grandi e peggiori incendi in corso sono “fuori controllo”, nonostante la vasta operazione in corso per domarli, ha confermato il capo dei vigili del fuoco della contea Anthony Marrone. L’incendio di 6.900 ettari a Pacific Palisades è diventato “uno dei disastri naturali più distruttivi nella storia di Los Angeles”, ha affermato il capo dei vigili del fuoco della città Kristin Crowley. “Questa è una crisi e non sappiamo cosa aspettarci. Siate pazienti con noi quando ci chiedete i numeri dei morti. Ora come ora, francamente, non lo sappiamo ancora. Prima o poi lo sapremo”, ha dichiarato Luna.

Nella mattinata di giovedì era stato anche ordinata l’evacuazione di Hollywood, dopo l’avvio di un nuovo rogo a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard e le fiamme che si sono avvicinate all’iconica scritta “Hollywood”. Il Sunset Boulevard, la famosa strada di West Hollywood, è in rovina dopo che gli incendi l’hanno devastata, riporta il Los Angeles Times. I residenti hanno raccontato di aver visto banche, bar e supermercati che frequentavano da decenni completamente distrutti. Un altro incendio è scoppiato in serata anche nel vicino quartiere di Studio City: circa 1.500 edifici sono stati distrutti. Los Angeles è stata spazzata da “venti della forza di un uragano combinati con condizioni di estrema siccità”, ha dichiarato il sindaco Karen Bass durante una conferenza stampa mercoledì sera per spiegare la causa degli incendi.

Gli incendi sono “un evento senza precedenti” e “gli idranti non sono costruiti per gestire questo tipo di devastazione massiccia”, ha aggiunto Bass. In California, fa sapere il sito specializzato PowerOutage.us, sono salite oltre 424mila le utenze senza elettricità, di cui oltre 200mila a Los Angeles. La crisi in corso ha spinto Joe Biden a cancellare il suo viaggio in Italia, dove avrebbe incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale di emergenza impegnato a combattere gli incendi senza precedenti che hanno devastato l’area della California, il presidente Biden ha deciso di annullare il suo prossimo viaggio in Italia”, ha reso noto la Casa Bianca.

Fra le persone le cui case sono rimaste distrutte ci sono diverse star. Hanno perso la casa Paris Hilton e l’attore Billy Crystal, come pure James Woods e la cantante Mandy Moore. Paris Hilton ha postato su Instagram un video in cui si vedono le immagini della sua casa distrutta a Malibu. “In questa casa abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London”, ha detto la star, riferendosi ai suoi figli piccoli. L’attore di Harry ti presento Sally, Billy Crystal, e la moglie Janice, hanno perso nell’incendio di Palisades la casa in cui vivevano da 45 anni: “Abbiamo cresciuto qui i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via”, hanno scritto i Crystal nel comunicato. Fra le star che hanno casa nell’area ci sono Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg.