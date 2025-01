Aveva fatto prendere un bello spavento a tutti, dai suoi compagni del Tottenham ai telespettatori per non parlare dei presenti in tribuna. Rodrigo Bentancur però sta meglio e sul suo profilo Instagram posta una storia dall’ospedale dove è stato ricoverato per accertamenti in cui si vede l’uruguaiano ex Juventus alzare il pollice e sorridere insieme alla fidanzata. Ma cos’era successo?

Durante la semifinale di Carabao Cup tra gli Spurs e il Liverpool della star in scadenza di contratto Mohamed Salah giocatasi martedì sera, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrocampista è andato a colpire la palla nell’area dei Reds riuscendo persino a spizzare il pallone, ma poi è crollato improvvisamente a terra come se avesse perso i sensi. Non è andato a contrasto con nessun calciatore. Accortosi della gravità della situazione, l’arbitro ha interrotto la gara nella preoccupazione generale. I soccorsi sono stati rapidi nell’entrare subito sul terreno di gioco, portandolo via dal campo in barella utilizzando anche la maschera dell’ossigeno.

Bentancur è stato poi accompagnato in ospedale per fare degli accertamenti. Il Tottenham in serata ha emesso un comunicato a riguardo: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”. Poco dopo, l’attesa foto che si sperava di vedere: “Tutto bene ragazzi. Grazie per i messaggi e congratulazioni per la vittoria”. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio, anche se resta ancora da chiarire quale sia la causa di questo svenimento improvviso.