La Roma ha deciso chi sarà il nuovo Ceo che prenderà il posto lasciato vacante dopo l’addio di Lina Souloukou: sarà Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Area Corporate dell’Inter. Il tutto avverrà quando sarà formalizzata la sua partenza dal club nerazzurro. La dirigente greca si era dimessa lo scorso settembre (costretta di fatto a lasciare i giallorossi dopo aver preso la decisione di esonerare Daniele De Rossi) e dal 23 dicembre ha assunto la stessa carica al Nottingham Forest.

Salvo clamorose sorprese, la firma sul contratto che legherà Antonello alla Roma avverrà già nei prossimi giorni. I Friedkin, proprietari dei giallorossi, conoscono bene Antonello perché dal 2021 è entrato a far parte dell’ECA (associazione dei club europei) e il numero 1 dell’organizzazione è Al–Khelaifi, il patron del Psg che fin dal 2020 è stato a stretto contatto con Dan Friedkin (non a caso eletto vice presidente dell’ECA). Antonello, avvistato nelle capitale già nelle ultime settimane, è pronto dunque per questa nuova avventura dopo aver dato il suo contributo all’Inter, in particolare negli aspetti commerciali e relativi allo sviluppo del brand oltre alla questione stadio. Temi molto cari al club giallorosso.

Alessandro Antonello, classe 1965, dopo la laurea in Economia e Finanza all’Università degli studi di Bergamo e le prime esperienze con Deloitte e Puma, è approdato all’Inter nel 2015 come direttore finanziario, diventandone poi amministratore delegato due anni dopo. Durante la sua presenza nel club milanese, i nerazzurri hanno conquistato ben 7 trofei.