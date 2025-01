La presenza di Nick Kyrgios agli Australian Open è in dubbio. La notizia è arrivata nella notte dopo che lo stesso tennista australiana, tramite i propri account social, ha comunicato di dover rinunciare all’esibizione di questo giovedì a Melbourne insieme a Novak Djokovic (con qui era già sceso in campo nell’Atp di Brisbane) a causa di un problema muscolare agli addominali.

Kyrgios ha infatti annunciato di “aver riportato uno strappo addominale di primo grado rilevato tramite gli ultrasuoni”, ma al tempo stesso anche di “volersi riposare e fare di tutto il possibile per essere in campo per gli Australian Open“. Sul recupero del tennista non ha dubbi il direttore del torneo Craig Tiley che, intervistato sulla questione dalla televisione australiana, ha affermato senza troppi giri di parole “Nick giocherà il torneo”.

Nonostante l’australiano continui a far discutere, soprattutto per i numerosi (se non quotidiani) attacchi al numero uno al mondo Jannik Sinner a proposito del caso Clostebol che vede coinvolto l’altoatesino, Kyrgios non mette piede sui campi da tennis per disputare un match ufficiale in singolare ormai da molto tempo. Pur considerando il recente tentativo, sia in singolare che in doppio, al torneo di Brisbane della settimana passata, le ultime gare ufficiali dell’australiano rimangono quelle al torneo di Stoccarda del 2023 e la penultima al torneo di Tokyo del 2022. In pratica Kyrgios è fermo da più di due anni per continue problematiche fisiche e questo Australian Open 2025 sarebbe il suo primo Slam dallo US Open 2022, dove venne eliminato ai quarti di finale dal russo Karen Khachanov.