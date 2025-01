Raffiche di vento di grande violenza stanno alimentando le fiamme sulle colline che sovrastano Los Angeles. Vasti incendi hanno costretto all’evacuazione di circa 30mila persone, mentre oltre 200mila sono senza corrente. Il primo rogo è scoppiato, in tarda mattinata, nel ricco quartiere di Pacific Palisades, sulle montagne a Nord-Ovest della città e, stando alle prime ricostruzioni, ha già devastato circa 2,900 acri. I vigili del fuoco hanno dichiarato che, per ora, l’incendio si trova allo “0% di contenimento“. Sta mostrando un “comportamento estremo” e continua a “mettere alla prova” il lavoro dei servizi di emergenza.

Nel frattempo, altri due incendi sono scoppiati nel quartiere di Sylmar e nella zona di Tamarack. E a tutti i residenti di Malibu, che non hanno ricevuto ordini di evacuazione, è stato chiesto di prepararsi comunque a lasciare la zona. Si prevede che forti raffiche di vento fino a 60 miglia orarie continueranno per tutto il giorno causando l’estensione dei roghi. Inoltre, le autorità hanno identificato “molte strutture già distrutte”, ha spiegato ieri sera il governatore della California Gavin Newsom durante una conferenza stampa.

Il presidente Usa, Joe Biden, ha assicurato di stare monitorando la situazione: “Il mio team e io siamo in contatto con i funzionari statali e locali, e ho offerto tutta l’assistenza federale necessaria. All’inizio di questa notte, la FEMA (l’agenzia federale per la gestione delle emergenze ndr) ha approvato una sovvenzione per la gestione degli incendi per sostenere le aree colpite e aiutare a rimborsare lo Stato della California per i costi immediati. La mia amministrazione farà tutto il possibile per sostenere la risposta”, si legge in una nota. La vicepresidente Kamala Harris ha aggiunto: “Il mio cuore è rivolto a tutti coloro che sono stati colpiti” dagli incendi boschivi nella California meridionale. “Come orgogliosa figlia della California conosco i danni che gli incendi boschivi hanno sui nostri vicini e sulle nostre comunità. So anche che l’impatto si fa spesso sentire molto tempo dopo che l’incendio è stato domato”.

Intanto varie première di film, come quello biografico su Robbie Williams ‘Better Man’, sono state annullata a causa delle “pericolose condizioni che stanno interessando Los Angeles”. Anche le anteprime hollywoodiane di Unstoppable, con Jennifer Lopez, e Wolf Man, con Julia Garner e prodotto da Ryan Gosling, sono state rinviate.