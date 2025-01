“La Federazione Italiana Sport Invernali comunica che Lisa Vittozzi, in accordo con lo staff tecnico e sanitario della squadra di biathlon, ha deciso di concludere anticipatamente la stagione agonistica”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale della Fisi: dopo avere accusato all’inizio dell’autunno un problema alla schiena, la detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell’infortunio fino a pochi giorni fa. Le successive sensazioni, percepite alla ripresa dell’attività sportiva, hanno però convinto Vittozzi e i tecnici a non forzare la situazione, maturando la clamorosa decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero fisico, agonistico e mentale. Il biathlon italiano si trova quindi privato della sua stella, della sua campionessa. Dietro la scelta di Vittozzi però c’è un obiettivo chiaro: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma tra un anno. È l’occasione di una vita, alla quale l’atleta italiana punta ad arrivare pienamente competitiva.

“Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato”, ha annunciato Vittozzi prima di svelare il suo nuovo obiettivo. “Abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano-Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio”.

La 29enne tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri ha conquistato nella stagione 2023/24 la classifica generale di Coppa del mondo, la medaglia d’oro ai Mondiali di Nove Mesto nell’individuale e tre medaglie d’argento nella pursuit, nella mass start e nella staffetta singola mista. Un anno dominato su tutti i fronti. La speranza ora è di ritrovare Vittozzi allo stesso livello di forma quando tra poco più di un anno sulle nevi di Anterselva si assegneranno le medaglie olimpiche del biathlon.