Impresa dell’Italia nei Mondiali di biathlon di Oberhof, in Germania. Le azzurre hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta femminile: Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, si sono imposte su Germania, argento, e Svezia, bronzo.

La vittoria è stata conquistata con il tempo di 1h14’39″7 con sole due ricariche utilizzate e con un vantaggio di 24″7 sulla nazionale tedesca, costretta a utilizzare 6 ricariche, e di 55″7 rispetto alla Svezia, con 2 penalità e 11 ricariche.

Samuela Comola ancora una volta non ha sbagliato al tiro consegnando il testimone in quarta posizione a 5″7 dalla svedese Persson, preceduta anche da Repubblica Ceca e Norvegia. Poi è stata la volta di Dorothea Wierer che, con una sola ricarica al quarto poligono si è portata al comando con 21″4 di vantaggio sulla Francia e 42″8 sulla Germania. Hannah Auchentaller, in terza frazione, ha tenuto la posizione nei confronti di Germania, Francia e Repubblica Ceca: al sesto poligono l’azzurra ha usato una ricarica, Schneider due mentre si è risollevata Elvira Oeberg ripartendo al terzo posto. Lisa Vittozzi è partita con 5″6 di vantaggio su Denise Herrmann e 38″2 su Hannah Oeberg: l’azzurra ha chiuso la partita all’ultima sessione di tiro in piedi, quando è rimasta implacabile e determinata nel portare in Italia il titolo della staffetta.