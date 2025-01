Decine di disertori nell’esercito di Kiev: dopo le fughe di notizie, sono arrivate le prime conferme. Un funzionario dell’esercito francese ha confermato all’AFP il 6 gennaio che diverse decine di soldati ucraini in servizio nella 155a Brigata meccanizzata “Anna di Kiev” hanno disertato durante l’addestramento militare in Francia. “Ci sono state un certo numero di diserzioni, ma restano molto marginali dato il volume di persone che hanno seguito la formazione”, ha detto il funzionario anonimo all’agenzia di stampa francese . “Erano nelle caserme francesi, avevano il diritto di uscire”, ha aggiunto.

L’unità “Anna di Kiev” può contare su circa 6mila effettivi, 2mila dei quali hanno seguito corsi di addestramento in Francia. Secondo il giornalista Yurii Butusov nelle ultime settimane una cinquantina di disertori si sono aggiunti alle centinaia che avevano già abbandonato, portando il numero complessivo a circa 1.700. “Ci sono problemi, e ci sono stati problemi nel personale, nella formazione e in parte nel personale di comando – ha ammesso Mykhailo Drapatyi, comandante delle forze di terra -. Tutto questo è stato analizzato consapevolmente e sono state tratte le conclusioni”. Il 2 gennaio Kiev ha avviato un’indagine sul caso.

Intanto Kiev e Mosca hanno raggiunto un “accordo preliminare” per effettuare regolari scambi di prigionieri, a partire da quelli gravemente malati e feriti. Lo ha annunciato – riporta il Kyiv Independent – il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets in un’intervista all’emittente parlamentare statale Rada. “Non voglio che questo venga subito percepito come un annuncio ufficiale – ha spiegato – ma vedremo se la parte russa manterrà la parola data. Se lo farà, la società ucraina noterà la natura sistematica in termini di quantità, tempistica e categorie dei prigionieri che tornano a casa”. La priorità verrà ora data a coloro che sono gravemente feriti o gravemente malati, seguiti dai prigionieri che sono stati in prigionia più a lungo. “Per la prima volta siamo riusciti a stabilire che saranno create liste basate principalmente sulla salute fisica”, ha concluso Lubinets.