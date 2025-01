Prima il furto di una borsetta, poi il tentativo di rubare un orologio Richard Mille del valore di 400mila euro al polso di un turista. Succede a Milano, dove una coppia di malviventi ha cercato di mettere a segno due colpi nel giro di pochi minuti nel centro della città.

L’episodio, come racconta Milano Today, è avvenuto intorno alle 21.30 di domenica 5 gennaio, quando una pattuglia della polizia ha notato una donna rincorrere un uomo all’angolo tra via Cantù e via Mengoni. Gli agenti sono intervenuti, bloccando il soggetto in fuga. La vittima, una cittadina cinese, ha raccontato agli agenti che l’uomo, insieme a un complice, le aveva appena sottratto la borsetta contenente il portafoglio e altri oggetti personali. L’uomo fermato è un francese di 37 anni, arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Nel frattempo, un tassista si è avvicinato a una volante in piazza Duomo, riferendo che un suo cliente, un turista messicano di 49 anni, era stato avvicinato da due uomini mentre entrava nel taxi. I malviventi hanno tentato di strappargli dal polso l’orologio di lusso, ma il turista è riuscito a resistere all’aggressione. Il messicano ha poi riconosciuto l’autore del tentativo di rapina nel 37enne francese già fermato dalle forze dell’ordine tra via CAntù e via Mengoni. L’uomo, dunque, è accusato di entrambi i tentativi di furto insieme a un complice non identificato.