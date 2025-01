Domenica scorsa sugli spalti del vecchio Brianteo, oggi U-Power Stadium, vicino ad Adriano Galliani c’era anche Marta Fascina. Proprio così, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi ha assistito dal vivo allo scontro diretto per la salvezza tra Monza e Cagliari, perso dai padroni di casa per 1 a 2. Una presenza insolita, da quando è deceduto l’ex premier e leader di Forza Italia, che la stessa deputata azzurra ha giustificato rivelando di aver avuto una specie di sogno premonitore, in cui le è apparso proprio Silvio Berlusconi. “L’ho sognato qualche notte fa, mi diceva: ‘Marta, torna allo stadio anche per me, i ragazzi hanno bisogno di aiuto’. E allora sono venuta”, ha spiegato Fascina, stando a quanto riporta il quotidiano Il Giorno.

La sua presenza in tribuna però non ha portato fortuna. Anzi. Il nuovo Monza con in panchina Salvatore Bocchetti, al suo secondo match dopo l’esonero di Alessandro Nesta, ha perso la sua quinta partita consecutiva e ora si trova sempre più ultimo in classifica, con appena 10 punti conquistati. D’altronde, dopo la morte di Silvio Berlusconi, la famiglia ha scelto la linea del disimpegno dal calcio. Galliani è ancora alle redini del club, ma si resta in attesa di un potenziale acquirente che per ora non è arrivato. I tifosi contestano, il futuro pare tutt’altro che roseo. E chissà che la presenza di Fascina in tribuna al fianco di Galliani, al di là dei “consigli notturni”, fosse un messaggio rivolto appunto ai figli di Berlusconi.