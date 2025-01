Ha fatto irruzione in una fabbrica di Bad Friedrichshall, in Baden-Württemberg, e ha aperto il fuoco contro chi si trovava all’interno. La Germania ripiomba nel terrore, dopo l’attentato ai mercatini in Magdeburgo e l’accoltellamento in strada a Berlino di meno di dieci giorni fa, a causa di un uomo che alle 17.45, mascherato e armato, ha attaccato l’azienda a conduzione familiare che produce ingranaggi di precisione da oltre 50 anni. Secondo la polizia, citata dalla Bild, due uomini sono stati uccisi dai colpi sparati dall’arma e un altro è rimasto gravemente ferito.

Il responsabile, che la polizia ritiene abbia agito da solo, non è ancora stato identificato e risulta in fuga, mentre gli agenti stanno conducendo una caccia all’uomo con l’uso di un grosso contingente: in azione anche un elicottero e la squadra per le operazioni speciali (Sek). Alcuni posti di blocco sono stati istituiti anche a Bad Friedrichshall. Le forze dell’ordine hanno annunciato su X che non c’è comunque pericolo per la popolazione.

Gli agenti hanno portato fuori dall’edificio i dipendenti della ditta Hänel e li hanno interrogati in una vicina stazione di servizio. Secondo i primi accertamenti, le vittime sono dipendenti.