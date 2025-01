L’unica notizia certa è che Kiev ha sferrato una nuova offensiva nella regione russa del Kursk. Con quale esito? Per l’Ucraina il nemico è stato colto di sorpresa, per Mosca l’attacco è stato respinto. Versioni contrapposte che emergono dalle note ufficiali. Quella del Cremlino: “Intorno alle 9 (le 7 in Italia, ndr), il nemico ha lanciato un contrattacco per fermare l’avanzata delle truppe russe nella zona di Kursk”, ha dichiarato l’esercito russo in un comunicato, secondo cui “il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dagli aerei”. Una realtà completamente opposta rispetto a quella raccontata da Kiev: “Kursk, buone notizie, la Russia sta avendo ciò che si merita” ha scritto su Telegram Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente ucraino. Sulla stessa linea, sempre su Telegram, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell’Ucraina, Andriy Kovalenko: “Nella regione di Kursk, i russi sono molto preoccupati perché sono stati attaccati su più fronti ed è stata una sorpresa per loro. Le forze di difesa stanno lavorando”. Il governo ucraino, quindi, ha respinto nettamente le affermazioni dell’esercito russo secondo cui le truppe di Mosca hanno “sconfitto” il gruppo d’assalto di Kiev.

L’AZIONE MILITARE – La nuova controffensiva ucraina nella regione russa di Kursk è iniziata durante la scorsa notte, con un’avanzata in una zona differente dalla precedente della scorsa estate: nella zona di Suzhi, verso la cittadina di Velike Soldatske e il villaggio di Berdin, come scrive il sito ucraino Onliner.Ua, citato anche da altri media, fra cui il Guardian. “Gli ucraini – scrive il sito citando anche il sito russo RosZmi – hanno riunito 6 brigate per un attacco e stanno avanzando con mezzi corazzati in direzione del villaggio di Velike Soldatske e del vicino villaggio di Berdin lungo l’autostrada 38K-004, e hanno anche attaccato le posizioni russe nel villaggio di Pushkarne, nella regione di Kursk”. In tutto ciò da segnalare la comunicazione del presidente ucraino Vlodymyr Zelensky, secondo cui l’esercito russo “ha perso un battaglione di soldati nordcoreani di fanteria e paracadutisti russi” nei combattimenti in corso “ieri e oggi”. Secondo funzionari sudcoreani, finora sono stati inviati in Russia circa 11mila soldati nordcoreani e ci sarebbero segnali secondo cui è in corso un ulteriore dispiegamento di truppe di Pyongyang al fianco dei militari russi.

I MEDIA – La notizia della nuova controffensiva nell’oblast russo non è stata ancora confermata ufficialmente dalle forze armate ucraine, ma solo dal Centro ucraino per la lotta alla disinformazione e dal suo capo, Andryi Kovalenko, oltre che da vari blog militari indipendenti, soprattutto russi. La cittadina di Velike Soldatske, su cui punta l’avanzata, si trova a 20 km a nord-est di Suzhi, già occupata dalle truppe ucraine, e a 80 km in direzione di Kursk. Diversi blogger russi hanno annunciato la presunta cattura del villaggio di Berdin e hanno affermato che l’obiettivo dell’avanzata ucraina potrebbe essere la “cattura” della centrale nucleare di Kursk, che si trova a Kurchatov, anche se in ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky disse che l’Ucraina potrebbe, se volesse, occupare la centrale nucleare, ma di non avere intenzione di farlo. Entrambe le notizia (la cattura di Berdin e l’obiettivo della centra nucleare) non sono al momento suffragate da informazioni ufficiali, né da parte russa né da parte ucraina. Intanto, il viceministro della Difesa della Federazione Russa, Yunus-Bek Yevkurov, è arrivato a Kursk. Gli ucraini negli ultimi mesi hanno perso circa il 40% dei territori che avevano conquistato con l’offensiva lanciata ad agosto nel Kursk, dove i russi hanno schierato anche le truppe nordcoreane.