Una visita mai annunciata, a sorpresa, senza conoscerne i contenuti. Ciò che si sa è che l’aereo di Giorgia Meloni è in volo per gli Stati Uniti, dove raggiungerà la residenza di Mar-a-Lago per incontrare il futuro presidente Donald Trump. L’aereo della premier è decollato questa mattina poco dopo le 11 e, dopo uno scalo tecnico all’aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, ha ripreso il viaggio che questa notte la porterà negli Usa. Apparenti conferme arrivano se si scorrono i post sul profilo X di Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk, che da ore pubblica messaggi e immagini riferiti allo stretto rapporto tra il tycoon e il governo italiano, con anche un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale che raffigura Meloni, Trump e Musk l’uno al fianco dell’altro vestiti da antichi romani.

Pure la tempistica è irrituale e questo lascia pensare che tra gli argomenti che verranno portati sul tavolo ce ne saranno di urgenti, come ad esempio quello relativo all’arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran e quello, avvenuto pochi giorni prima, dell’ingegnere iraniano ricercato dagli Stati Uniti, Mohammad Abedini Najafabadi. È possibile che, quindi, Roma si voglia muovere in anticipo per esporre alla prossima amministrazione americana le proprie richieste per arrivare a una rapida liberazione della reporter del Foglio e di Chora Media che dal 19 dicembre si trova nella famigerata prigione di Evin in isolamento.

Una tempistica irrituale, si diceva, per due motivi. Il primo, appunto, riguarda l’entrata in carica di Trump che è attesa per il 20 gennaio, tra 16 giorni, e che quindi richiederebbe solo una minima attesa per ottenere un incontro. Il secondo è legato invece all’agenda di Biden che dal 9 al 12 gennaio sarà proprio in Italia per incontrare il Papa, Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Recarsi, appena cinque giorni prima, dallo storico avversario potrebbe essere percepito come un affronto. Per la premier, evidentemente, il gioco vale la candela.