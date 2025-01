“Ritengo che sia paradossale che un ministro si lamenti con le regioni, quando è lui che è all’interno del governo e che dovrebbe fare una battaglia per avere più risorse per la sanità”. Così Eugenio Giani, presidente della Toscana, a margine di un evento ha risposto al ministro della Salute, Orazio Schillaci, che, pochi giorni fa, commentando il monito di Mattarella sulle liste di attesa aveva chiesto uno “sforzo maggiore” da parte delle Regioni che dovrebbero “fare buon uso delle risorse” messe a disposizione dal dicastero.

“In Toscana investiamo e mettiamo risorse sulle sanità anche oltre quelle destinate alla Sanità”, ha proseguito Giani lanciando anche un’altra stoccata all’esecutivo. “Non accetteremo mai il fatto che si lascino andare quasi per inerzia le cose per magari indirettamente favorire i sistemi di sanità privata“.

La reazione di Schillaci, secondo Giani, probabilmente evidenzia “un ministro in difficoltà che non riesce a far sentire la voce della sanità all’interno del Governo e allora si sfoga con le Regioni”. “Ritengo che questo sia estremamente scorretto. Il ministro se sente il bisogno di affermare che le cose in sanità devono andare meglio si deve rendere conto che è lui il ministro della sanità”.