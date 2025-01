Marcus Thuram non giocherà la finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì 6 gennaio tra la sua Inter e il Milan. Il problema muscolare che lo ha fatto fermare all’intervallo della semifinale tra Inter e Atalanta ha avuto il suo esito: elongazione all’adduttore.

Sul sito ufficiale dei campioni d’Italia in carica si legge: “Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani”. La visita è servita a capire l’entità del problema, alla luce di un impegno così tanto ravvicinato come l’atteso derby con il Milan. E, più in generale, aiuterà a gestire immediatamente il recupero di Thuram con la massima prudenza, considerati i moltissimi impegni di gennaio. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, lunedì al suo posto giocherà Taremi, forgiato proprio dal nuovo allenatore rossonero (con un passato da calciatore nerazzurro) Sergio Conceicao ai tempi del Porto. Sempre secondo il quotidiano sportivo, il francese si è invece posto come obiettivo Venezia-Inter del 12 gennaio.