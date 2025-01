L’Italia si prende la scena nel mondo della pallavolo. Volleyball World ha stilato la classifica delle dieci migliori giocatrici al mondo: Paola Egonu è stata collocata al primo posto, Monica De Gennaro al sesto, Myriam Sylla al settimo e Alessia Orro al nono.

Un anno straordinario per le ragazze di Conegliano e della Nazionale Italiana, che ha visto le azzurre di Julio Velasco trionfare prima in Nations League e poi alle Olimpiadi di Parigi, traguardo già entrato nella storia di questo sport, sommato a una stagione pazzesca per la squadra allenata da Daniele Santarelli che ha conquistato tutti i trofei delle competizioni a cui ha preso parte, laureandosi tricampione d’Italia (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), campione d’Europa ed infine del Mondo ad Hangzhou, in Cina.

Vedere nella top 10 così tante giocatrici che hanno militato o militano tuttora nella Serie A1 femminile, non è dunque una sorpresa. La turca Melissa Vargas (4°), la schiacciatrice giapponese Sarina Koga (8°) e la centrale polacca Agnieszka Korneluk (10°), rappresentano le uniche eccezioni. La mancata presenza di Sarah Fahr crea invece un po’ di stupore: la centrale italiana di Conegliano è stata una delle protagoniste del 2024 di club e Nazionale, ma quantomeno potrà “consolarsi” con tutti i trofei conquistati nell’arco della passata stagione.

La classifica delle 10 migliori giocatrici al mondo

1) Paola Egonu

2) Gabi Guimaraes

3) Kathryn Plummer

4) Melissa Vargas

5) Asia Wolosz

6) Monica De Gennaro

7) Myriam Sylla

8) Sarina Koga

9) Alessia Orro

10) Agnieszka Korneluk