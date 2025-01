Cinque persone sono state prese in ostaggio per diverse ore da un detenuto nel carcere di Arles, in Provenza, nel sud della Francia. L’uomo, un 37enne originario della Guyana francese, condannato a 18 anni di reclusione per stupro e affetto da gravi problemi psichiatrici, è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio dalle forze speciali: poco dopo le 11 del mattino, durante l’abituale trattamento in infermeria, aveva sequestrato quattro operatori sanitari e un agente penitenziario, minacciandoli con un’arma da taglio artigianale. “Il sequestratore è stato arrestato. Nessun ferito. Grazie alle squadre dell’amministrazione penitenziaria e agli agenti di polizia per il loro intervento”, ha scritto su X il ministro della Giustizia di Parigi, Gérald Darmanin.

Le preneur d’otage de la maison centrale d’Arles a été interpellé à l’instant. Aucun blessé. Merci aux équipes de l’administration pénitentiaire et aux policiers du RAID pour leur intervention.@BrunoRetailleau — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 3, 2025

Intorno all’edificio carcerario si erano schierati dalle 12:30 i reparti di polizia: poco dopo le 15 sono arrivati anche il prefetto e il procuratore del Dipartimento delle Bocche del Rodano. “Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse per affrontare la situazione, sto monitorando gli sviluppi della situazione in tempo reale”, rassicurava Darmanin. Prima che la situazione si sbloccasse, uno degli operatori sanitari – un medico psichiatra – era stato già rilasciato dal sequestratore. A quanto si apprende, il detenuto ha motivato l’azione con la richiesta di essere trasferito in un altro carcere: ristretto dal 2015, dovrebbe finire di scontare la pena nel 2031.