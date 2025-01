Il serbo Novak Djokovic è stato eliminato nei quarti di finale del torneo Atp di Brisbane. L’ex numero uno al mondo è stato sconfitto dallo statunitense Reilly Opelka, numero 293 del ranking, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 conquistando l’accesso alle semifinali. Djokovic, numero 1 del tabellone, fallisce quindi l’assalto al centesimo titolo della carriera nel primo torneo del 2025.

Reilly Opelka interrompe la corsa di Djokovic all’Atp 250 di Brisbane. Il serbo riproverà l’inseguimento al 100esimo titolo all’Australian Open (in programma… , dove insegue l’undicesimo trionfo nel torneo e il 25mo in uno Slam. Numero 293 del mondo, Opelka è il semifinalista con la più bassa classifica nella storia del torneo. Nella sua prima semifinale da Newport ‘2023, affronterà a Brisbane il francese Mpetshi Perricard che ha eliminato Nick Kyrgios nel precedente turno. Sceso di nuovo in campo dopo oltre un anno e mezzo di assenza, l’australiano aveva fatto discutere non tanto per la sua prestazione, quanto per ciò che era accaduto una volta tornato negli spogliatoi. Il tennista ha subito risposto a un tweet su ‘X’ del giornalista tedesco Bastien Fachan che ha commentato l’incontro. Kyrgios ha risposto pubblicando un messaggio diretto a Sinner: “Comunque non ho ancora mai fallito un test antidoping“, chiaro riferimento al caso Clostebol che vede coinvolto l’altoatesino.