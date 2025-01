Dopo l’agghiacciante infortunio occorso a Mathias Lessort in Eurolega che ha provocato ben nove svenimenti e un infarto tra gli spalti, un altro pesante infortunio si è verificato ha colpito Jaden Ivey dei Detroit Pistons durante una partita NBA contro Orlando te. La sua gamba sinistra, colpita da un avversario che tentatva di recuperare il pallone, si è piegata in maniera innaturale. La caviglia gli è rimasta piantata sul parquet, quasi incastrata sotto il corpo dell’altro giocatore compiendo una torsione preoccupante. Anche se non si hanno ancora informazioni mediche chiare, le sensazioni sul suo conto non sono positive, come raccontato dal coach JB Bickerstaff al termine del match: “È dura per noi: non c’è persona o compagno di squadra migliore di Jaden, ragazzo che in campo dà tutto”.

Ivey ha lasciato il campo in barella, mentre i suoi compagni di squadra sono scoppiati in lacrime così come Cole Anthony, l’avversario che in maniera involontaria gli era franato addosso. Lo scontro si è verificato all’inizio del secondo quarto quando, dopo un tiro da tre punti sbagliato da Cade Cunningham, Ivery ed Anthony si sono affrontati per recuperare il possesso palla.

I membri dello staff tecnico della squadra hanno sollevato degli asciugamani in modo che il pubblico non potesse assistere all’impressionante scena. Gli stessi giocatori di entrambe le formazioni hanno circondato Ivey per garantirgli la privacy opportuna. Dopo essere stato immobilizzato, è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. “Faccio i complimenti alla squadra per avercela fatta. Erano tutti molto preoccupati per lui e al tempo stesso hanno giocato e moltiplicato gli sforzi anche per Jaden”. I Pistons hanno infatti vinto per 105-96, risultato al quale aveva contribuito in maniera significativa lo stesso Ivey che prima dell’infortunio aveva messo a referto 22 punti, un rimbalzo e 4 assist.