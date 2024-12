Un infortunio talmente grave che ha scioccato anche gli spettatori. Nel match di Eurolega tra Panathinaikos e Baskonia, Mathias Lessort è stato vittima di un terribile infortunio: la gamba del 29enne francese si è spezzata di netto dopo che era atterrato sul piede di un avversario in seguito un tiro in sospensione. Sugli spalti di OAKA si sono contati nove svenimenti e un infarto.

EYVAH EYVAH MATHIAS LESSORT ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI ☹️ pic.twitter.com/xjNW1ky5Q1 — Euroleague Time (@euroleague_time) December 19, 2024

Secondo i primi esami, il centro della squadra greca ha riportato la frattura del perone della gamba sinistra. La partita è stata interrotta non solo per assistere il giocatore, ma anche perché diverse persone del pubblico hanno avuto bisogno d’assistenza medica. “Nove persone sono svenute e un’altra ha avuto un attacco di cuore. Non sono riusciti a trovare abbastanza ambulanze per mandare le persone in ospedale”, ha dichiarato l’allenatore del Panathinaikos Ergin Ataman al termine del match. La partita è stata vinta dal PAO 104-69, ma l’esito finale è passato inevitabilmente in secondo piano. Conclusa la gara, i giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti al centro del campo per pregare tutti assieme per lo sfortunato cestista francese. Successivamente, l’intera squadra del Panathinaikos ha raggiunto il compagno in ospedale per stargli vicino. Anche il figlio del cestita era presente. Purtroppo anche lui ha assistito alla scena da distanza ravvicinata, gettandosi poi per terra in preda alla disperazione. Juancho Hernangomez, ha poi preso in braccio il ragazzino cercando di consolarlo allontanandosi dal campo.

In seguito, Lessort ha poi postato – oltre a una foto sull’ambulanza col figlio – un tweet in cui ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, dicendosi fiducioso per un pronto ritorno in campo: “Quello che non ti uccide ti rende più forte! Grazie per tutti i messaggi e le preghiere, vi amo tutti. Tornerò più forte che mai”.